Напротив отеля Marriott в Минске, где проходит форум «Минский диалог», неизвестные в черных одеждах и с гримом на лице (предположительно, анархисты) устроили перфоманс — развернули плакат «Happy to live in Dictatorship so much» («Счастливы жить при диктатуре») и зажгли файеры.

Перфоманс проводится в том же месте, где ранее пикет организовали активисты «Европейской Беларуси», которые протестовали против диктатуры, политзаключенных и фальсификации выборов в Беларуси, а также запуска БелАЭС.

«Минский диалог» проходит сегодня в отеле Marriott. На него приглашены топ-чиновники, эксперты и аналитики со всего мира. Тема форума — «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Завтра ожидается участие в нем и президента Беларуси Александра Лукашенко.