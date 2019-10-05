В десяти городах страны прошел СleanUp Day

5 октября в Беларуси прошла масштабная экологическая акция по сбору мусора СleanUp Day. К ней присоединились десять городов страны.

Убирать улицы, парки, леса и прибрежные территории вышли более 350 учащихся вузов и колледжей Минска, Витебска, Гомеля, Турова, Гродно, Жодино, Мозыря, Могилева, Ляховичей и Барановичей. В числе минских волонтеров – студенты БГУИР, БГМУ, БГАА, МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, а также сотрудники Coca-Cola в Беларуси, пишет belmir.by.

Участники акции отдельно сортировали даже разные виды пластика: в одни пакеты бутылки, в другие – крышки. Крышки пойдут в счет социально-экологического проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки», который помогает людям с инвалидностью.

CleanUp Day состоялcя по инициативе компании Coca-Cola, сотрудники которой также приняли участие в уборке Минска. Проект поддержали Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство образования, а также Республиканский центр экологии и краеведения.