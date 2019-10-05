У граждан Польши появится возможность находиться на американской территории без визы в течение 90 дней.

Президент США Дональд Трамп официально одобрил включение Польши в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на американской территории без визы в течение 90 дней, передает ТАСС.

Гражданам Польши будет разрешен безвизовый въезд в Соединенные Штаты в качестве туристов или в рамках бизнеса.

Ранее на встрече с польским лидером Анджеем Дудой в Нью-Йорке Трамп заявлял, что американские власти работают над программой об отмене виз с Польшей. В свою очередь Дуда тогда выразил надежду, что визы будут отменены до конца года.