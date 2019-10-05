Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое.

По словам представителя местных властей, инцидент произошел в заповеднике Хао-Яй на юге страны, пишет ВВС.

Его причиной стало падение слоненка в пропасть у водопада, который пользуется печальной славой.

Другие слоны пытались ему помочь и тоже упали в пропасть.

Двое оставшихся от стада слонов остались на скалах около водопада. Сотрудники парка разрабатывают план по их спасению.

Currently rangers are looking for ways to rescue two surviving elephants, one of them the mother of a calf that drowned. pic.twitter.com/RhHrB2u1b9 — Edwin Wiek (@EdwinWiek) October 5, 2019

Даже если спасательная операция пройдет успешно, судьба слонов вызывает опасения, так как эти животные зависят друг от друга при поисках пищи и защите от хищников. Известно также, что слоны тяжело переживают гибель сородичей.

В Таиланде сохранилось около 7 тысяч азиатских слонов, но больше половины из них живет в неволе.