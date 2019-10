Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое.

По словам представителя местных властей, инцидент произошел в заповеднике Хао-Яй на юге страны, пишет ВВС.

Его причиной стало падение слоненка в пропасть у водопада, который пользуется печальной славой.

Другие слоны пытались ему помочь и тоже упали в пропасть.

Двое оставшихся от стада слонов остались на скалах около водопада. Сотрудники парка разрабатывают план по их спасению.

Currently rangers are looking for ways to rescue two surviving elephants, one of them the mother of a calf that drowned. pic.twitter.com/RhHrB2u1b9

— Edwin Wiek (@EdwinWiek) October 5, 2019