Президенты Беларуси и Украины обсуждали, как нарастить товарооборот между двумя странами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 4 октября, во время выступления на Форуме регионов в Житомире назвал Украину Россией.

«Когда-то у нас, кажется в 2012 году, был больше 8 млрд товарооборот. И он упал потом. Мы думаем, как его опять вернуть? И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России и непосредственный контакт руководителей регионов помогли нам быстрее подойти к уже больше 6 млрд», – сказал Лукашенко.

«Украины», – исправил его президент Владимир Зеленский.

«Я испугался, думал, неужели я Владимир Владимирович сказал», – ответил белорусский лидер.

«Слава богу, нет», – добавил Зеленский.

Также Лукашенко выразил мнение, что чем крепче будет сотрудничество Украины и Беларуси, тем больше остальные страны будут стараться этому препятствовать.

«Чем роднее будут жить наши государства, чем сплочённее будем мы, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда… не позволит нам очень сильно дружить», – сказал Лукашенко.

По его словам, это следует из того, что в этом мире все руководствуются принципом «разделяй и властвуй».

«Мы это осознаём и этот барьер мы полны решимости преодолеть», – добавил Лукашенко.