Фермерское хозяйство «АгроМаксДен» удивило посетителей сельскохозяйственной ярмарки выходного дня в Минске необычным экспонатом — гигантской картофелиной, выращенной в Ивьевском районе, передает БЕЛТА.

Братья Максим и Денис Шильвян каждый год привозят в Минск свой урожай, за которым к ним на площадку у Ледового дворца приходят даже постоянные клиенты. В нынешнем году картофелем они не только торгуют, но и удивляют. В этом сезоне урожайность составила 45 т/га. Основной сорт — «манифест», очень крупный. Нынче порадовал хозяев участка рекордом — клубнем весом 1 кг 603 г.

«Мы как-то смотрели новости, где наш президент хвалил этот сорт. Решили попробовать. Поехали в институт в Щучине, купили посадочный материал. Это первый урожай, и сразу много картофеля выросло весом более 1 кг. Всех сортов (у нас еще «уладар» есть) уже 200 т реализовали. В прошлые выходные реализовали в Минске 14 т картофеля. А всего рассчитываем в этом году собрать на продажу и посадку примерно 350 т», — рассказал руководитель ФХ Максим Шильвян.

Он признался, что при таких объемах никто не отслеживает специально размеры клубней. Может быть, в сетках, отправленных на крахмальный завод, была картошка и крупнее. Гиганта весом в 1,6 кг заметили случайно. «Взвесили — удивились. Промониторив интернет, не нашли картофелины весом более 1,5 кг. Получается, что наша — самая большая. Привезли ее не на продажу, а показать», — отметил Максим.