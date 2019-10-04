Впервые в истории суверенной Беларуси госбюджет планируется не с профицитом, а с дефицитом.

Председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская рассказала «КП», что профицит был все предыдущие годы.

В этом году – дефицит. По мнению Красовской, на это повлияли потери от налогового маневра. При этом социальные расходы не сокращены, запланированные параметры на 2020 год должны быть выполнены.

Вместо этого будут уменьшены кредитования государственных предприятий. На это же указывали и в МФВ.

Запланировано, что господдержка предприятий будет снижаться на 10 %. Социальная направленность бюджета будет касаться поддержки строительства жилья для многодетных семей, а также и малообеспеченных граждан.

Бюджет будет тратиться на запланированное увеличение зарплат в бюджетной сфере, погашение долгов перед кредиторами, обслуживание государственного долга.

В последнее время немало внимания уделяется проработке вопроса по усилению расходов на увеличение зарплат в бюджетной сфере.