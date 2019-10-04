В алмазе имеется полость, в которой свободно перемещается еще один камень, поменьше.

Российская алмазодобывающая компания «АЛРОСА» нашла на месторождении в Якутии алмаз, в полости которого свободно перемещается еще один камень, поменьше. Об этом говорится в сообщении компании, пишет trud.ru.

Алмаз-матрешка был добыт на Нюрбинском ГОКе. Его обнаружили в процессе сортировки специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами (ЯПТА).

Благодаря своей особенности камень напоминает традиционную русскую матрешку. По словам специалистов, изучивших находку, это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи.

Алмаз весит 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет размеры 4,8×4,9×2,8 мм. Внутренний алмаз имеет таблитчатую форму и размеры 1,9×2,1×0,6 мм, его расчетный вес — 0,02 карата (0,004 грамма). Объем внутренней полости составляет шесть кубических миллиметров.

По оценке специалистов Научно-исследовательского геологического предприятия АЛРОСА, возраст алмаза может составлять более 800 миллионов лет.

Ученые полагают, что сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.

«Самым интересным для нас было выяснить, каким образом между внутренним и внешним алмазами образовалось воздушное пространство. Имеются две основные гипотезы: согласно первой версии в процессе роста алмаз был захвачен мантийным минералом, который позже был растворен в условиях земной поверхности, согласно второй – в результате сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества. Впоследствии была растворена более агрессивными мантийными процессами», – рассказал заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе Олег Ковальчук.