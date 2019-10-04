Трагедия в Гродно. Утром в пятницу у дома №3 по улице Великая Ольшанка прохожие нашли тело женщины.

Как сообщают читатели newgrodno.by, она выпала из окна многоэтажного дома — женщина оказалась заперта в квартире, но чтобы выйти на улицу, решила связать простыни.

Как оказалось, она но не достаточно хорошо их закрепила и сорвалась с четвертого этажа. Погибшей около 35 лет.

На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета по Гродненской области.

Как рассказали в УСК, женщина проживала одна, злоупотребляла спиртными напитками. Бывший супруг накануне вечером закрыл женщину в квартире, так как хотел таким образом ограничить ее в употреблении спиртных напитков.

В настоящее время на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.