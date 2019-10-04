В результате пожара в Кричеве 3 октября, спасатели эвакуировали 24 человека из горящего общежития, сообщает служба МЧС.

Сигнал о возгорании в общежитии УКПП «Коммунальник» поступил в МЧС в 6:54.

Работники МЧС спасли из горящей комнаты четырех человек, в том числе одного ребенка.

В общем количестве пришлось эвакуировать 24 человек, в том числе семерых детей.

Пожар уничтожил имущество в комнате, закоптил стены и потолок в блоке. К счастью, никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается, сообщает МЧС.