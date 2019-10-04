Неизвестные также повредили плакат с изображением индийского лидера, написав на нем слово «предатель»

Неизвестные украли прах Махатмы Ганди, который хранилсяна территории штата Мадхья-Прадеш в центральный части Индии. Инцидент произошел в день празднования 150 годовщины со дня рождения лидера национально-освободительного движения, сообщает ВВС.

«В связи с юбилеем я открыл ворота рано утром, а когда вернулся вечером, обнаружил пропажу останков Ганди», — заявил смотритель мемориала.

По его словам, неизвестные также повредили плакат с изображением лидера, написав на нем слово «предатель». Сотрудники местной полиции начали поиски подозреваемых в совершении кражи с целью «нанесения урона национальному единству Индии».

Отмечается, что некоторые индийские националисты до сих пор воспринимают Ганди как предателя из-за того, что он поддержал идею мирного сосуществования индуистов и мусульман.

Махатма Ганди погиб в 1948 году в результате нападения активиста радикальной группировки Хинду Махасабха. Он был кремирован в соответствии с традициями индуизма, останки Ганди были упокоены в нескольких мемориалах в различных штатах Индии.

Вскоре большая часть праха была собрана и развеяна над морем в районе мыса Каньякумари на юге Индии, где встречаются воды Индийского океана, Аравийского моря и Бенгальского залива.