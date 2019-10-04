Как сообщили в Белгидромет Минприроды, в предстоящие выходные погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с севера Скандинавии.

В субботу, 5 октября, ночью преимущественно без осадков, а днем местами по республике ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Минимальная температура воздуха в ночные часы составит +1…+6 градусов, местами возможны заморозки до -2 градусов. Днем столбики термометров покажут +5…+11 градусов, по югу республики до +12…+14 градусов.

В воскресенье, 6 октября, в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью на большей части территории заморозки до -4 градусов, местами +1…+6 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от +2 градусов по северу до + 10 градусов по юго-востоку республики.

В понедельник, 7 октября, похолодание усилится, в большинстве районов пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью слабый гололед. В ночные и утренние часы заморозки до -5 градусов. Днем столбики термометров покажут не более +2…+7 градусов. Аналогичные погодные условия сохранятся и во вторник.