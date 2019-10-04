В Следственном комитете сообщили, что по подозрению в убийстве жены священника в Озаричах задержан 23-летний парень, житель одной из деревень Калинковичского района.

СК: «В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по подозрению в убийстве женщины задержан 23-летний молодой человек. Следователи в настоящее время проверяют его возможную причастность к совершению преступления».

Батюшку, при этом, отпустили и он уже едет в родную деревню жены, где ее похоронят.

Подозреваемый в убийстве, как говорят жители Озаричей, — один из наемных работников, которые строили церковь с отцом Георгием: якобы они в тот вечер вместе выпили, а затем бус батюшки был найден в совершенно другой деревне в 20 км от Озаричей.

Задержанный уже дал признательные показания.

Мотивом убийства, как говорят местные, могла стать большая премия, полученная накануне Татьяной Огиевич за достижения в сетевом бизнесе.

2 октября 2019 года утром в городском поселке Озаричи была убита 42-летняя женщина. Ее тело с ножевыми ранениями нашли в доме.