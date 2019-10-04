Первая встреча президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского состоится сегодня в Житомире, где 3-4 октября проходят мероприятия II Форума регионов двух стран, сообщает БЕЛТА.

Ожидается, что глава белорусского государства в первой половине дня прибудет в Житомир с рабочим визитом. Сначала запланированы переговоры с украинским лидером. Затем президентов ждут на пленарном заседании II Форума регионов Беларуси и Украины, где запланированы выступления Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.