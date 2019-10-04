Перепись населения стартует в Минске 4 октября. Что нужно знать гражданам, чтобы поучаствовать в важном событии, выяснило «Минск-Новости».

Когда проходит перепись

Перепись населения состоится с 4 по 30 октября.

С 4 по 18 октября можно принять участие онлайн на специально созданных сайтах. С 4 по 30 октября с 9:00 до 21:00 будут работать стационарные переписные участки. С 21 по 20 октября граждан, которые не подадут сведения до этого времени, посетят по месту жительства переписчики.

Никаких подтверждающих документов для участия в переписи не требуется. Записи будут производить со слов граждан. Данные о несовершеннолетних предоставляют родители или близкие родственники.

Как можно переписаться

Принять участие в переписи можно тремя способами: через Интернет на сайтах www.census.by или www.перепись.бел, на стационарных участках или дома во время устного опроса переписчика. Для граждан Беларуси, которые временно находятся за границей или проживают за пределами страны менее года, предусмотрена возможность заполнить анкету онлайн или поручить это сделать совершеннолетним родственникам.

Во время заполнения анкеты в Интернете можно воспользоваться всплывающими подсказками. Система также подскажет респонденту, если он где-то ошибся, и заблокирует переход к следующему вопросу до устранения нестыковки. Заполнять переписной лист можно с перерывами и менять внесенные данные учетной записи — все они сохраняются до завершения процедуры.

Планируется, что для заполнения данных о семье в три-четыре персоны и отсутствии у человека земельного участка потребуется 10–15 минут.

После завершения процедуры респондент сохраняет и отправляет свою анкету. Затем он получит уведомление-благодарность за участие, а также свидетельство о прохождении опроса (в документе будет указан адрес проживания). Если домой к гражданину позже все-таки придет переписчик, достаточно показать ему это свидетельство.

С 4 по 30 октября можно заглянуть на любой из 102 пунктов переписи в столице, не обязательно по месту жительства. Адреса участков опубликованы на сайте Главного статистического управления города Минска, а для жителей многоэтажек этот список разместят на информационных стендах у подъездов. Жители частного сектора найдут сведения в листовках в почтовых ящиках.

С 21 октября начнется обход квартир и жилых домов минчан, которые не воспользовались возможностью переписаться через Интернет или на стационарном участке.

Что нужно знать о переписчиках

При проведении опроса переписчик должен предъявить специальное удостоверение и гражданский паспорт Республики Беларусь. Также у него с собой будут сумка с логотипом переписи и планшет, в который переписчик будет вносить информацию о респонденте. Обратите внимание, что переписчики приступят к работе лишь с 21 октября и закончат обход 30 октября.

Переписчиками традиционно работают студенты, прошедшие специальное обучение. К слову, временный переписной персонал сможет бесплатно ездить в городском общественном транспорте при предъявлении удостоверения. В Минске планируют задействовать в переписи населения около 2,5 тыс. человек.

Что будут спрашивать

Помимо традиционных вопросов о возрасте, занятости и образовании среди 49 вопросов есть и такие, как наличие у респондента земельного участка, продолжительность проживания в определенном городе или поселке, планы на рождение детей и жилищные условия.

Куда попадут данные переписи

Вопросу конфиденциальности уделено большое внимание на всех этапах переписи. Используются передовые технологии, которые обеспечивают защиту персональных данных и их надежное хранение. Никаким структурам сведения о респондентах передаваться не будут. После получения их обезличат и используют только для формирования сводных итоговых данных.

Кроме того, на планшетах переписчиков установлена программа, исключающая возможность сохранения переписного листа. Как только опрос завершается, информация передается по выделенному защищенному каналу связи на сервер Белстата и автоматически удаляется из компьютера переписчика.

Кому и зачем нужна перепись

В результате переписи появятся актуальные сведения о том, сколько мужчин и женщин проживают в стране, данные об их возрасте, уровне образования, занятости, составе семьи, жилищных условиях, планах на рождение детей, переезд и так далее. Это позволит более четко понять, как дальше должна развиваться та или иная территория, сколько и где строить детских садов, школ, поликлиник. Итоги переписи учтут при корректировке плана генеральной застройки Минска и в проектах развития городов-спутников столицы.