Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении в страну украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси к восьми годам лишения свободы.
Об этом глава государства написал у себя в Twitter.
Напомним, Шаройко задержали в Минске в ноябре 2017 года, обвинив собкора Украинского радио в шпионаже.
Его возвращение домой произошло на фоне встречи в Житомире Заленского с главой Беларуси Александром Лукашенко.
При этом, как сообщает Радио Свобода, Новозаводской районный суд Чернигова ранее отпустил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, также задержанного украинскими спецслужбами по обвинению в шпионаже.
По данным портала Белта, это было условием Лукашенко для помилования Шаройко.