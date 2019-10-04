На завершившейся вчера в британском Бирмингеме престижной выставке Coach and Bus UK 2019 был представлен новый белорусский электробус производства «Белкоммунмаш». Он стал одним из центральных экспонатов выставки. О событии сообщили в твиттере посольства Беларуси в Великобритании.

В презентации машины для привлечения внимания были задействованы голограммы HYPERVSN от белорусской компании «Кино-мо Текнолоджис», резидента ПВТ. Посетители остались под впечатлением от электробуса.

Электробус модели E4200P праворульный, и у предприятия есть договоренность с Ноттингемом о поставках. После выставки машину передадут властям этого города для испытаний. Также «Белкоммунмаш» проводил переговоры в Манчестере, а еще намерен предложить машины другим странам с левосторонним движением: Барбадосу, Мальте.

В данной модели используется технология сверхбыстрой зарядки суперконденсаторов, что позволяет машине заряжаться за 7-8 минут и проезжать затем до 20 км. Срок службы батареи составляет 10 лет. Электробус вмещает 84 человека, в нем 25 сидячих мест и два места для инвалидов-колясочников.

Впервые электробус представили в марте, а в июне на нем прокатили госминистра по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джорджа Холлингбери, посещавшего Беларусь.