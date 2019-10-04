Национальные учения: как Литва готовится жить рядом с БелАЭС

В пятницу, 4 октября, в Литве завершились национальные учения по гражданской защите, начавшиеся во вторник. Отрабатывались действия на случай возможной аварии на АЭС в белорусском Островце, что рядом с границей двух стран. О сценарии учений, их цели и отношении литовцев к соседству с Белорусской АЭС (БелАЭС) — репортаж DW.

Литовцы тренировались на случай возможного повышения уровня радиации

В первый день литовцам на телефоны приходили СМС-сообщения о том, что сложилась экстренная ситуация, а также звучали сирены, оповещающие о радиационной угрозе. По словам Эдгараса Геды, начальника службы гражданской защиты Департамента пожарной охраны и спасения, литовские службы тревожного реагирования проверяли, как действует система экстренного оповещения граждан и насколько эффективно работает специальная комиссия по экстремальным ситуациям.

Во второй день учений, согласно их сценарию, проводилась имитация эвакуации 50 школьников-добровольцев, поскольку литовская служба радиационного мониторинга якобы обнаружила повышенный уровень радиации, вызванный инцидентом на БелАЭС, который Минск якобы решил утаить от Вильнюса. Школьников погрузили в автобус, отвезли к зданию местной администрации, переписали их данные и выдали «таблетки с йодом» (по два леденца). После чего опять посадили в автобус и отвезли в безопасное место для проведения дезактивации.

В третий день учений, всего в них были задействованы около двух десятков структур, в том числе МВД и Минздрав, проходила проверка того, насколько слаженно работают группы наземного наблюдения и воздушной разведки территорий, потенциально пораженных радиацией. Эдгарас Геда отмечает, что в дальнейшем подобные учения будут проходить чаще. А в будущем году Литва планирует сделать их международными.

БелАЭС опасаются две трети литовцев

Островец, рядом с которым в Беларуси возводится ее первая атомная электростанция, расположен в 40 км от литовской столицы Вильнюса. В случае возможного инцидента на Белорусской АЭС почти миллион жителей Литвы (все население — 2,8 млн) окажется, по данным литовского МВД, в зоне риска. При этом радиационному загрязнению может подвергнуться до 90% питьевой воды на территории страны. План, подготовленный правительством Литвы, предусматривает, что в случае возможной аварии на БелАЭС необходимо будет эвакуировать около 23 тысяч жителей с расположенной вблизи атомной станции литовской территории.

Власти в Вильнюсе с самого начали были против проекта БелАЭС и пытались его остановить, в том числе апеллируя к соседям по ЕС и руководству Евросоюза. При этом они опираются на общественное мнение. По данным опроса социологической службы Baltijos Tyrimai, 65,5% литовцев считают, что БелАЭС представляет угрозу для безопасности страны. Противоположного мнения придерживаются лишь 12,3% респондентов. К первой группе относится и Ингрида Дирже, которая работает недалеко от Магуная, одной из деревень на юго-востоке Литвы, где проводились учения по эвакуации.

От соседства с БелАЭС Дирже совершенно не испытывает энтузиазма. По ее признанию, раньше ни она, ни ее соседи об этом факте не задумывались. «Заботились о том, как заработать на жизнь, вырастить детей, а теперь вот стало страшно… И страшно, что придется смириться с этим страхом и жить с ним, наверное, до конца жизни», — поделилась в интервью DW своими опасениями женщина.

Цена возможной аварии на БелАЭС для Литвы слишком высока

Другая собеседница DW, учительница Йоланта Сенют из Швенчениса (городка, куда под охраной для дальнейшего осмотра и дезактивации привезли «потерпевших» школьников), считает, что современные технологии, применяемые при строительстве АЭС, обеспечивают высокий уровень безопасности. Поэтому к возведению первой белорусской атомной электростанции Сенют относится сдержанно, хотя не скрывает, что чувствует себя немного дискомфортно.

«АЭС около Вильнюса — это плохо. Но было бы ничуть не лучше, если бы белорусы построили такую же огромную станцию, только работающую на угле или мазуте. Вы только представьте себе огромное, грязное, угольное чудовище, которое отравляло бы окружающую среду. Лучше АЭС, чем такое вот чудовище», — полагает Сенют.

«Понятно, что вероятность крупной аварии на АЭС очень и очень низкая. Однако цена такой аварии для Литвы может оказаться чрезвычайно высокой», — констатирует Мартинас Нагявичюс, глава Литовской конфедерации возобновляемых источников энергии.

Говоря о позиции других европейских стран по АЭС в Островце, Нагявичюс, пояснил, что эта позиция во многом предопределена географически: тем, кто находится в нескольких тысячах километров от БелАЭС, угроза от нее кажется низкой; а тем, кто в непосредственной близости, — недопустимо высокой. Ведь все атомные электростанции, на которых произошли аварии, до этого считались полностью безопасными, напомнил эксперт.