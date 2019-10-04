Нацбанк Беларуси разослал в адрес банков письмо с разъяснением недобросовестных практик. Особое внимание регулятор обращает на навязчивые договора страхования, которые пытаются продавать банки в одном пакете с кредитами.

Так, к примерам недобросовестных практик банков регулятор относит:

настойчивое предложение (навязывание) заключения договора страхования (медицинских расходов, жизни и здоровья и др.), не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору, при предоставлении кредита;

непредставление заявителю информации о возможности заключения кредитного договора без заключения договора страхования и иных договоров на оказание платных услуг;

непредставление заявителю информации о возможности заключения договора страхования в иных страховых организациях, отличных от предлагаемых банком;

увеличение размера процентов за пользование кредитом в случае несогласия заявителя с заключением договора добровольного страхования, не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору;

предложение банка предоставить обеспечение по кредитному договору в случае отказа заявителя от заключения договора добровольного страхования, не связанного с обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору.

С своем письме Нацбанк обещает тщательно контролировать добросовестное выполнение озвученных рекомендаций банками.