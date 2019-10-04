Беларусь заинтересована в проведении встречи высокого уровня инициативы «Восточного партнерства» и готова принять ее у себя в любые сроки, заявил агентству «Интерфакс-Запад» начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Белорусская сторона сохраняет заинтересованность в проведении этого мероприятия, и мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами над тем, чтобы оно было максимально эффективным, успешным и знаковым», – сказал Глаз.

Пресс-секретарь МИД отметил, что «в этой связи мы будем готовы принять его в любые взаимоприемлемые для всех сторон сроки».

Ранее в представительстве ЕС сообщили, что «встреча высокого уровня в рамках «Восточного партнерства», ранее запланированная на 4-5 октября 2019 года в Минске, откладывается из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной». Одновременно отложен визит в республику Высокого представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Участниками инициативы «Восточное партнерство» являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.