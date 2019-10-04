Минск был бы заинтересован в сокращении времени, требуемого для пересечения границы, до одного часа.

Беларусь предлагает Евросоюзу проработать вопрос сокращения времени, требуемого для пересечения границы, заявил в пятницу на структурированных консультациях с представителями ЕС замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко, сообщает Sputnik.

Организованные Представительством ЕС в Беларуси структурированных консультациях в формате РБ – ЕС, посвященные перспективам инициативы ЕС «Восточное партнерство», прошли в пятницу в Минске.

«Олег Кравченко предложил согласовать перечень количественных целевых индикаторов ВП на ближайшие годы, которые были бы актуальны для целевых стран и их граждан: сокращение времени, требуемого для пересечения границы ЕС, до одного часа, создание определенного числа новых рабочих мест, сертификация Евросоюзом дополнительного количества предприятий-экспортеров в странах-партнерах», — рассказали в пресс-службе МИД Беларуси.

Также Кравченко призвал активнее использовать площадку «Восточного партнерства» для того, чтобы рассказывать в Евросоюзе о Беларуси и других странах-партнерах.

Выступая на мероприятии, Кравченко также говорил о возможности сделать технологические инновации новым приоритетом взаимодействия в рамках программы, о заинтересованности белорусской стороны в системной сертификации отечественных предприятий-экспортеров по стандартам ЕС в целях их доступа на европейский рынок. Затрагивались и иные темы.