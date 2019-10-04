Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 октября подписал Указ № 366 «О назначении и освобождении судей», сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В Брестском областном суде председателем и судьей назначен Антон Гущин, работавший до настоящего времени председателем и судьей суда Кобринского района. Первым заместителем и судьей Брестского областного суда стал Владимир Савчук.

Глава государства назначил судей областных судов: Гомельского — Николая Долю, Снежану Егорову, Александра Пискунова и Анатолия Сотникова, Витебского — Татьяну Дегтяреву, Минского — Олега Лапеко, Могилевского — Сергея Мазурова. Судьями Минского городского суда будут работать Игорь Любовицкий и Евгений Чадюк.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей различных судов в регионах Беларуси.