Картину стрит-арт художника Бэнкси, высмеивающую британский парламент, продали на лондонском аукционе Sothebyʼs за 9,9 миллиона фунтов стерлингов (12,2 миллиона долларов). Об этом сообщается на сайте Sothebyʼs.

#AuctionUpdate Monkey Business 🐒🍌: #Banksy’s monumental painting of the House of Commons overrun with parliamentary primates sells to applause at £9,879,500 — 9 times its previous record — after a 13 minute bidding battle. pic.twitter.com/5LPR5BlgCH

— Sotheby's (@Sothebys) October 3, 2019