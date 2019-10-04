Картину стрит-арт художника Бэнкси, высмеивающую британский парламент, продали на лондонском аукционе Sothebyʼs за 9,9 миллиона фунтов стерлингов (12,2 миллиона долларов). Об этом сообщается на сайте Sothebyʼs.

#AuctionUpdate Monkey Business 🐒🍌: #Banksy’s monumental painting of the House of Commons overrun with parliamentary primates sells to applause at £9,879,500 — 9 times its previous record — after a 13 minute bidding battle. pic.twitter.com/5LPR5BlgCH — Sotheby's (@Sothebys) October 3, 2019

Картина называется «Devolved Parliament», что можно перевести как «Скатившийся парламент». Она изображает шимпанзе, заседающих в Палате общин. Картина была написана в 2009 году. Ее размер — 4,2 на 2,5 метра, это самое большое произведение Бэнкси.

Торги прошли 3 октября и длились около 13 минут. Финальная цена более чем в пять раз превзошла начальную и установила новый аукционный рекорд стоимости для работ Бэнкси. Предыдущий был поставлен в 2008 году, когда картину «Незапятнанность» продали на нью-йоркских торгах Sothebyʼs за 1,9 миллиона долларов.

Покупатель картины «Скатившийся парламент» неизвестен — как и продавец. Sothebyʼs указывает лишь, что он купил картину у художника в 2011 году. Сам Бэнкси написал в инстаграме после продажи полотна: «Жаль, что оно принадлежало не мне».

В 2018 году принт работы Бэнкси «Девочка с шаром» был продан на торгах Sothebyʼs за 1,04 миллиона фунтов. Сразу после этого сработал шредер, встроенный в раму картины, и частично разрезал принт прямо на глазах участников аукциона. По мнению арт-дилеров, это значительно повысило стоимость работы.