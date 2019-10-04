Известная биатлонистка Надежда Скардино рассказала, чем занимается после ухода из большого спорта.

Олимпийская чемпионка завершила профессиональную карьеру в 2018 году. Ее вместе с Дарьей Домрачевой провожали из спорта во время выставочной «Гонки легенд» в Раубичах в феврале 2019 года.

Кстати, именно на Олимпиаде-2018 Надежда встретила свою любовь, там она познакомилась с 31-летним швейцарским биатлонистом Мартином Ягером. В августе этого года они сыграли под Минском свадьбу, а сейчас готовятся стать родителями.

«После завершения профессиональной карьеры задумалась, чем заниматься дальше, – цитирует Надежду Скардино tut.by. – Меня несколько раз приглашали на мастер-классы в спортивную школу. Понимала, что такая работа мне интересна. Так со временем родилась идея о тренерстве.

В данный момент из-за беременности не могу уделять тренировкам много времени. Поэтому решила рассмотреть вариант онлайн-тренерства. Тем более что люди периодически обращаются ко мне за советами по технике и разъяснению спортивных нюансов. Подумала, что на услуги может быть спрос, а я таким образом смогу самореализоваться и помочь другим достичь результата».

Олимпийская чемпионка пока не знает, чем будет заниматься в будущем.

«Все будет зависеть от предложений, профпригодности и моих возможностей уделять этому достаточное количество времени, – сказала она. – Если я буду готова на 100 процентов погрузиться в тренерство, то можно будет говорить о сотрудничестве с командами, выступающими на международном уровне.

Но пока мне сложно загадывать. Сейчас я впервые в жизни переживаю очень интересный период и не знаю, как дальше смогу распоряжаться своим временем. Семья для меня на первом месте».