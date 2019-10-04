30 сентября в оперативно-дежурную-службу Калинковичского РОВД поступило сообщение от жителя Калинковичского района. Мужчина рассказал, что накануне вечером услышал глухой удар в дверь. Он не придал этому особого значения. А утром увидел, что две входных двери повреждены, а в деревянной застрял похожий на пулю железный предмет, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Сыщики оперативно нашли возможного стрелка. Односельчанин заявителя, 1968 года рождения, вначале отрицал свою причастность к произошедшему, но потом передумал и рассказал, что приспособление для стрельбы и боеприпасы утопил в копанке.

Сотрудники милиции проверили дно водоема, благо, он оказался неглубоким, и нашли 10 патронов, 17 пуль, 9 гильз, металлический предмет схожий со стволом оружия и ствол оружия с ударно спусковым механизмом.

Весь найденный арсенал оправлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК Республики Беларусь (Особо злостное хулиганство). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Подозреваемый задержан.