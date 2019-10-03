Заместитель министра образования Александр Кадлубай в эфире телеканала СТВ заявил, что педагоги должны контролировать пользование телефоном школьниками. «Съемка педагогов или детей в каких-то компрометирующих обстоятельствах, буллинг недопустимы», — заявил замминистра.

Он напомнил, что еще в марте был подписан приказ, обязывающий школы внести в правила внутреннего распорядка ограничения использования мобильных средств.

Однако, по его словам, некоторые учреждения образования проигнорировали этот приказ. Сейчас министерство образования предлагает ввести единую модель ограничения пользования телефонами в школах.