К 2025 году в Беларуси зарплаты учителей планируется поднять до средней зарплаты по стране.

Об этом 2 октября сообщил замминистра образования Беларуси Александр Кадлубай в интервью телеканалу СТВ.

Журналистка спросила у замминистра, как будут решать вопрос с зарплатами учителей.

А. Кадлубай ответил, что поставлена задача к 2025 году поднять зарплату педагогов до уровня средней зарплаты по стране.

Он сообщил, что по статистике за январь — август нынешнего года средняя зарплата учителей составляла 730 рублей, или около 80 % от средней зарплаты.

Ожидается ли повышение зарплаты педагогов в ближайшее время, представитель ведомства не уточнил.