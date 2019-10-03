Жительницу поселка Чисть Минской области, которая пропала утром 23 сентября по дороге на работу, нашли сотрудники уголовного розыска, сообщает Minobl.mvd.gov.by.

Во время поисковой операции сотрудники уголовного розыска Молодечненского РОВД обнаружили Анастасию Гирко в лесополосе недалеко от д. Качино Минского района, в 300 м от автодороги Р-28 «Минск-Молодечно-Нарочь».

В истощённом состоянии девушка лежала на земле. Её личные вещи были разбросаны в радиусе десяти метров. Оперативники передали девушку прибывшей бригаде скорой помощи. Она рассказала, что все девять дней блуждала в лесном массиве.