Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта во время контрольно-надзорных мероприятий в торговой сети региона выявили опасную продукцию российского производства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт инспекции.

Речь идет о мороженом торговых марок «ЛЕТО» (c заменителем молочного жира с ароматом манго в вафельном сахарном черном рожке массой 90 г) и «Большой рожок» (c заменителем молочного жира с ароматом ванили в вафельном сахарном рожке массой 100 г), изготовленном в Нижнем Новгороде.

Сообщается, что продукция не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза по микробиологическим показателям безопасности — недопустимому наличию бактерий группы кишечной палочки.

Госстандарт выдал предписания о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Беларуси и о прекращении действия в республике документов об оценке соответствия. Поставщику направлено требование об организации возврата потребителями и изъятия из обращения опасной продукции.