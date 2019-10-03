Предложение было поддержано в ходе пленарного заседания китайско-белорусской рабочей группы по стандартизации электрического транспорта.

Как сообщила пресс-служба Госстандарта, электротранспорт сегодня является одной из перспективных областей, альтернативным решением вопросов, связанных с влиянием транспортных средств на окружающую среду. Продвижение этого направления в нашей республике делает актуальным вопрос обеспечения соответствующей нормативной поддержки и участия в этом процессе всех заинтересованных сторон.

Сейчас в стране действует около 10 государственных стандартов в данной сфере. На рассмотрении в правительстве находится проект государственной программы развития электротранспорта в Беларуси, которая предусматривает разработку еще порядка 50 стандартов на безопасность электротранспорта, элементы инфраструктуры, зарядные станции, методы испытаний электрооборудования.

Важно отметить, что разработкой образцов и компонентов электротранспорта, исследованиями и испытаниями в данной области активно занимается ГНУ «Объединенный институт машиностроения», который является сегодня центром компетенции в области электротранспорта. «За короткое время мы разработали силовые компоненты электроприводов для электромобилей и создали испытательную лабораторию для испытаний силовых электродвигателей тяговых и других компонентов электропривода, – рассказал директор этого института Сергей Поддубко. – Сейчас проводятся работы по аккредитации этой лаборатории. Также разработаны другие элементы электроники, в частности, зарядные устройства для быстрой зарядки аккумуляторных батарей».

По словам Сергея Поддубко, уже разрабатывается электроминивэн для использования в качестве служебного транспорта. Предсерийный образец электромобиля на базе минивэна планируется выпустить к 2020 г. В перспективе – электрогрузовик и легкие развозные электромобили каркасно-панельных конструкций.

Создание и работа нового национального технического комитета по стандартизации позволит вовлечь наибольшее количество белорусских организаций, деятельность которых связана с разработкой, производством и эксплуатацией электротранспорта, в процесс комплексного формирования в стране современной нормативной технической базы. В его состав также войдут и китайские специалисты – в качестве наблюдателей.