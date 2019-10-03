В нашей стране будут нововведения по трудовым книжкам. С 28 января 2020 года нанимателям-физлицам разрешат не заполнять эти документы.

Изменения в законе коснутся также адвокатских контор, владельцев агроусадеб, а также тех, кто нанимает домашних работников, — нянь, сиделок.

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты, у работников часто возникают трудности при увольнении, когда наниматель — физическое лицо не может по разным причинам внести соответствующие записи в трудовую книжку. Например, в случае смерти, заключения под стражу, лишения лицензии, приостановления деятельности и прочее.

Это вызывает для работника сложности, в том числе при трудоустройстве к другому нанимателю и при реализации других прав, требующих подтверждения факта увольнения записями в трудовой книжке работника, — пояснили в министерстве.

На сегодняшний день, если наниматель умирает, запись об увольнении в трудовую книжку работника вносит местный исполнительный и распорядительный орган, который зарегистрировал контракт с домашним работником.

Со следующего года не вести трудовые книжки работников могут адвокаты, нотариусы, владельцы агроусадеб. Также это коснется тех, кто нанимает на работу к физлицам домашних работников — нянь, сиделок, помощников по хозяйству.

В министерстве пояснили, что такие изменения связаны со специфическим характером трудовых отношений между такими нанимателями и работниками.

В этой связи сведения, вносимые в трудовую книжку работника нанимателем — физическим лицом, сводятся только к внесению записей о приеме на работу и увольнении, — добавили в ведомстве.