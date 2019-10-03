С 3 октября «Белавиа» предлагает за дополнительную плату выбрать место в самолете

С 3 октября авиакомпания «Белавиа» предлагает пассажирам воспользоваться услугой предварительного выбора места в салоне самолёта на сайте авиакомпании во время или после покупки билета.

«Сервис предварительного выбора мест, который использует большинство зарубежных авиакомпаний, позволит пассажирам заранее забронировать места с увеличенным расстоянием между рядами кресел (например, ряды около аварийных выходов и первые ряды эконом-класса), которые ранее не были доступны для онлайн-бронирования», — говорится в сообщении компании.

Это новая услуга, которая будет предоставляться дополнительно к уже имеющейся возможности бесплатного выбора места в процессе онлайн регистрации на сайте авиакомпании.

На данный момент дополнительная услуга запущена в тестовом режиме. Стоимость дополнительной услуги варьируется от расположения в салоне самолета от 5 до 30 евро. Для участников программы «Белавиа Лидер» золотого уровня и пассажиров бизнес-класса услуга бесплатная. В случае технической невозможности предоставить место оплаченной категории, авиакомпания возместит полную стоимость услуги.

Услуга выбора места будет активна до 24 часов до вылета рейса. После указанного времени все оставшиеся места, становятся доступны для регистрации бесплатно, за исключением мест с увеличенным расстоянием между рядами кресел, а также мест в начале салона экономического класса. Для данных мест возможность воспользоваться платным выбором остается до 3-х часов до вылета рейса. Непроданные места указанных категорий будут доступны для регистрации на стойке в аэропорту бесплатно.

Новая услуга по предварительному выбору мест внедрена в рамках реализации планов по постепенному переходу к тарифным брендам, что позволит предлагать пассажирам более низкие уровни тарифов за счет разного набора предоставляемых услуг.