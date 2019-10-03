В Следственном комитете сообщили, что в поселке Озаричи Калинковичского района Гомельской области по подозрению в убийстве собственной жены задержан 47-летний мужчина. Позднее выяснилось, что речь идет о местном православном батюшке, который на момент предполагаемого убийства и последующего задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Сильные новости» от собственных источников в правоохранительных органах узнали подробности шокирующего происшествия.

Как стало известно, следователи придерживаются версии, что убийство с большой долей вероятности было совершено на почве ревности. Супруга иерея Георгия Татьяна занималась сетевым маркетингом в компании «Орифлейм», в связи с чем очень много времени проводила в сети Интернет. Это категорически не нравилось её супругу, который подозревал её в возможном общении с другими мужчинами. На этой почве в семье нередко возникало напряжение.

Смерть женщины наступила в результате множественных ножевых ранений, в том числе — нанесенных в горло.

Однако есть в этом деле и некоторые странности, в связи с которыми версия о том, что женщину убил именно муж на данный момент не единственная.

Так, по информации следствия, иерей Георгий, который ничего не помнит из-за алкогольного опьянения, скорее всего употреблял спиртное не один. По имеющимся данным с ним могли быть двое мужчин — наемных работников.

Но самая большая загадка для следствия сейчас в том, что в ходе этой трагической пьянки пропал автомобиль священника. Впоследствии машину с повреждениями нашли в нескольких десятках километров от дома, где произошла смерть. Сам священник, напомним, дома не покидал. Кто на ней уехал и в какой именно момент пока до конца не выяснено.