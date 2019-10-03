2 октября 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что плана «Б» по минским соглашениям быть не может. По сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений «Формула Штайнмайера» является уступкой.

Глава МИД напомнил, что изначальный текст предполагал введение закона об особом статусе Донбасса, а также фиксации его в конституции, а потом проведение выборов. Но при обсуждении данной последовательности бывший украинский лидер Петр Порошенко отказался предоставлять особый статус Донбассу, заявив, что он не знает, кого в итоге выберут.

По словам Лаврова, это было контрпродуктивным, конфронтационным и антиправовым подходом. Тогда Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Германии, и предложил формулу.

Министр иностранных дел России: «Это уже компромисс и уступка».

Лавров подчеркнул, что никакого «плана Б» по Минским договоренностям быть не может.

Он, говоря о дате проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (России, Германии, Франции, Украины), отметил, что ее определят сами главы государств.