Суд города Гомеля приговорил подростков — 17-летнюю девушку и ее 18-летнего друга, к 10 годам лишения свободы по делу нескольких «наркотических» статей.

Третий обвиняемый сейчас находится под подпиской о не выезде и получил два года «домашней химии».

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В своем последней речи Станислав и Екатерина говорили, что искренне раскаиваются, но признают свою вину частично.

По их словам, они в организованной группе не состояли и психотропы не похищали. Мама несовершеннолетней Екатерины, Татьяна, выступала на судебном процессе и просила суд «не ломать судьбы детям» и вынести им мягкое наказание.

Напомним, что девушку, ее парня и их общего друга задержали в ноябре прошлого года. У молодых людей при себе был опасный психотроп.