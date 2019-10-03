Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в последний момент отказалась от визита в Минск для участия во встрече высокого уровня в рамках «Восточного партнерства». Об этом Reform.by сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмену визита связывают с низким уровнем представительства на мероприятии, в первую очередь в связи с тем, что в Минск не приедет глава МИД Польши Яцек Чапутович. Польский министр отменил поездку в Беларусь в последний момент из-за траурных мероприятий в связи со смертью Корнеля Моравецкого.

В календаре Европейской комиссии поездка в Минск Верховного представителя ЕС уже не значится. В представительстве ЕС в Минске Reform.by не смогли оперативно прокомментировать этот факт.

Федерика Могерини планировала 4 октября встретиться с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, а 5-го — с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Вчера стало известно, что встреча не состоится.

Ранее предполагалось, что во время визита Могерини будет подписано соглашение ЕС с Беларусью о реадмиссии и упрощении визового режима, которое предполагает снижение стоимости шенгенской визы для граждан нашей страны с 60 до 35 евро.