А вы знали, что если на границе будет работать камера, то водителю грозит штраф?

Об этом и о правилах в пунктах пропуска решила напомнить гомельская таможня.

Особое внимание сотрудники таможни обратили на запрет ведение фото- и видеосъемки. У многих белорусов, желающих пересечь границу, в салоне работает камера видеорегистратора.

Чтобы не нарушить закон, который запрещает в пунктах пропуска осуществлять фото- и видеосъемку, следует не забывать обязательно выключить видеорегистратор до въезда в пункт пропуска, — рассказали в таможне.

За совершенное нарушение водителя могут привлечь к административной ответственности.

Только за текущий год гомельская таможня за съемку фото и видео на границе привлекла к ответственности 105 физических лиц.