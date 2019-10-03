Деньги предоставит Банк развития Китая, а гарантом выступит правительство Беларуси. Соответствующий документ подписан 1 октября и опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Правительство Беларуси предоставит Банку развития Китая гарантию в погашении внешнего займа, выдаваемого ОАО «АСБ Беларусбанк» в сумме 100 млн евро на покрытие общей потребности банка в оборотных средствах, а также уплате процентов и иных платежей за пользование гарантированным займом.

Гарантия предоставляется после заключения договора о порядке использования и погашения гарантированного займа между Министерством финансов и ОАО «АСБ Беларусбанк». Плата за гарантию составит 1% от суммы займа.

ОАО «АСБ Беларусбанк» поручено обеспечить целевое использование средств гарантированного займа, его своевременное погашение, уплату процентов и иных платежей за пользование им.

Постановление вступает в силу с 1 октбяря.

В сентябре делегация Государственного банка развития Китая во главе с вице-президентом Чжоу Чинюем прибыла в Беларусь и встретилась с руководством крупнейшего коммерческого банка Беларуси. Стороны искали новые направления устойчивого развития отношений двух стран в финансовой сфере.