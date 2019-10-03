Беларусь имеет все основания для безвизового режима с Евросоюзом. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий, сообщает БЕЛТА.

«Подписание визового соглашения с ЕС свидетельствовало бы об открытости Европейского союза к расширению сотрудничества с нашей страной. В результате будет активизировано деловое сотрудничество между Беларусью и ЕС, будут расширяться проекты и программы в области образования и культуры. Однако речь идет только о снижении стоимости виз с 60 до 35 евро, а белорусская сторона давно приняла решение о том, что граждане ЕС могут посещать нашу страну без виз, так что мы более открыты в этой части. Более того, я бы ожидал, чтобы ЕС ставил вопрос не о снижении стоимости визы, а об отмене виз для граждан Беларуси. Тем более если учесть, что среди стран СНГ наша страна больше всего получает виз на 100 тыс. граждан и меньше всего имеет отказов. И по нормативным документам Евросоюза мы имеем все основания для того, чтобы иметь безвизовый режим с ЕС. Я думаю, ЕС должен очень внимательно к этому отнестись», — сказал Валерий Воронецкий.