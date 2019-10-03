Страны Евразийского экономического союза подписали протокол о перераспределении ввозных таможенных пошлин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. В соответствии с документом норматив отчисления ввозных пошлин в пользу Беларуси увеличен.

«Члены Высшего Евразийского экономического совета на заседании 1 октября в Ереване (Армения) согласовали размеры нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов Евразийского экономического союза», — отметили в ЕЭК.

Подписан протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров с 1 января 2020 года.

«Согласно протоколу нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена устанавливаются в следующих размерах: Армения — 1,220%; Беларусь — 4,860%; Казахстан — 6,955%; Кыргызстан — 1,900%; Россия — 85,065%», — подчеркнули в ЕЭК.

Положения протокола будут применяться государствами — членами ЕАЭС с 1 января 2020 года.

Сейчас нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин установлены в следующих размерах: Армения — 1,22%, Беларусь — 4,56%, Казахстан — 7,055%, Кыргызстан — 1,9%, Россия — 85,265%.