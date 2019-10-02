В Минске повышены тарифы на работы (услуги) по принудительной отбуксировке (эвакуации), а также хранению отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке.

Сделано это решением Мингорисполкома от 19 сентября 2019 года № 2915. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом портале.

В соответствии с новыми расценками, принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор обойдется в 63,00 рубля (ранее было 60,00 рубля), а с частичной погрузкой – 53,00 (ранее было 50,00 рубля).

Хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке за 1-3 суток хранения будет стоить 7,40 рубля в сутки (ранее было 7,00 рубля), за 4-9 суток – 4,20 рубля в сутки (ранее было 4,00 рубля), за 10 и последующие сутки – 3,20 рубля в сутки (ранее было 3,00 рубля).