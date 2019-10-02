Умер грузинский композитор Гия Канчели, сочинявший музыку для фильмов режиссера Георгия Данелии. Маэстро скончался на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Он проходил лечение в одной из клиник Тбилиси, сообщает «Интерфакс».

Гия Канчели родился в 1935 году в Тбилиси, окончил консерваторию. С 1991 года народный артист Советского Союза жил в Германии и Голландии. Канчели сочинил музыку для таких картин, как «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза!». В одном из интервью композитор назвал девиз своей жизни: «Не горюй!».