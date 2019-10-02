Музыкант умер 1 октября во сне в своем доме в Праге в окружении семьи, написала его супруга Ивана на официальном сайте Готта.
В 2015 году у него было диагностировано онкологическое заболевание.
Карела Готта называли «королем чешской поп-музыки». За свою карьеру он выпустил более 100 альбомов и получил десятки музыкальных наград.
Готт пользовался большой популярностью в СССР в 1960-е — 1980-е годы. В 1989 году он был удостоен советского Ордена дружбы народов.
Карел Готт — Скрипка Паганини
Три орешка для золушки
Карел Готт — Я вас любил (романс, выступление в СССР, Concert in USSR, 1984) (звук)