Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Укрианы согласовала «формулу Штайнмайера» на переговорах в Минске 1 октября, сообщил Владимир Зеленский на брифинге.

На вопрос подписала ли украинская сторона формулу, Зеленский сказал: «Мы ответили на письмо господина Сайдика [спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе], что мы согласны с текстом «формулы Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» предусматривает предоставление особого статуса некоторым районам Донецкой и Луганской областей. До местных выборов, которые пройдут по украинскому законодательству, закон об особом статусе территорий будет применяться на временной основе. Если ОБСЕ признает выборы соответствующими демократическим стандартам, закон будет действовать постоянно.

Зеленский подчеркнул, что выборы проводиться не будут, если на территории будут присутствовать войска.

«Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет», – уточнил украинский президент.

Подписание «формулы Штайнмайера» является одним из условий проведения саммита в нормандском формате с участием Франции и Германии. Дата этой встречи еще не согласована.

Также сегодня было принято решение о разведении войск в Петровском и Золотом.