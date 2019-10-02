Тем временем госсекретарь Помпео обвинил глав комитетов Палаты представителей в попытке «запугать» и «затравить» сотрудников Госдепартамента

Дональд Трамп назвал расследование по импичменту, угрожающее его президентству, «переворотом», в то время как его администрация пытается решительно противодействовать разбирательству.

Заявлению Трампа предшествовали попытки госсекретаря Майка Помпео не допустить или перенести дачу показаний пятью бывшими или нынешними сотрудниками Госдепартамента в рамках расследования обвинений в том, что Трамп злоупотреблял служебным положением, пытаясь получить компромат на своего соперника на предстоящих выборах от украинских властей.

«По мере того как с каждым днем я узнаю все больше, я прихожу к выводу, что происходящее – это не импичмент, это переворот», – написал Трамп в Твиттере.

«[Его цель] – отнять власть народа, его голос, его свободы, его Вторую поправку, религию, вооруженные силы, стену на границе и данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки!» – добавил он.

«Величайшая охота на ведьм в истории нашей страны!» – провозгласил Трамп.

Тем временем Помпео обвинил глав трех комитетов Палаты представителей, проводящих расследование в рамках импичмента, в попытке «запугать, затравить и отнестись неподобающе к заслуженным профессиональным работникам Государственного департамента».

В свою очередь, демократы обвинили главу американской дипломатии в попытках торпедировать расследование. По сообщениям СМИ, они уже назначили допрос по крайней мере двух дипломатов, имевших непосредственное отношение к «украинскому» делу.

Это было первое серьезное столкновение из-за расследования по импичменту, которое идет уже несколько дней. Оно свидетельствует об усиливающейся политической и юридической осаде на фоне упорной борьбы Трампа за спасение своего президентства.

Трамп столкнулся с перспективой стать третьим президентом в истории США, которого Палата представителей представит к импичменту, что может привести к судебному процессу в Сенате.

На прошлой неделе демократы решили добиваться импичмента, после появления докладной записки осведомителя, подтвержденной расшифровкой телефонного разговора, в котором Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского предоставить ему политически полезную информацию о бывшем вице-президенте демократе Джо Байдене.

Байден – наиболее вероятный соперник Трампа из демократов на предстоящих президентских выборах в следующем году.

«Я использую все имеющиеся в моем распоряжении инструменты, чтобы предотвратить и разоблачить любые попытки запугивания преданных своему делу профессионалов, работу которых я с гордостью возглавляю», – сказал Помпео.

Главы упомянутых трех комитетов во вторник предупредили Помпео, что любые попытки помешать свидетелям выступить перед ними являются «незаконными и станут свидетельством воспрепятствования расследования по импичменту».

В то время как Помпео и личный адвокат Трампа Руди Джулиани сражаются с комитетами Палаты представителей, Трамп выступил с новыми личными нападками на конгрессмена Адама Шиффа, возглавляющего расследование по импичменту, а также на анонимного осведомителя.

«Почему конгрессмену Адаму Шиффу не предъявляются обвинения в том, что он жульнически составил заявление и зачитал его Конгрессу? – спросил он. – Это просто очередная выдумка демократов!»

В понедельник Трамп заявил, что Белый дом пытается получить больше информации об осведомителе, личность которого защищена законом.

Однако политики от обеих партий предостерегают президента от угроз и попыток деанонимизировать осведомителя, который, как сообщается, является аналитиком ЦРУ.