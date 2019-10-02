КНДР осуществила запуск нескольких «неопознанных снарядов» в районе города Вонсан. Незадолго до этого Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры.

Северная Корея запустила над Японским морем несколько неопознанных снарядов, сообщает в среду, 2 октября, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Запуск был совершен в районе прибрежного города Вонсан. Японская служба морской безопасности предупредила все корабли в регионе об угрозе падения обломков, пишет dpa. «Наши военные следят за ситуацией на случай дополнительных запусков и поддерживают состояние боеготовности», — говорится в сообщении JCS.

Токио и Сеул выразили озабоченность

Японское правительство заявило, что КНДР запустила баллистические ракеты, одна из которых достигал исключительной экономической зоны Японии. Премьер-министр Синдзо Або заявил в среду в Токио, что подобные пуски являются нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

В свою очередь Совет национальной безопасности Южной Кореи выразил серьезную озабоченность и заявил, что КНДР могла провести испытания баллистических ракет, которые можно запускать с подводных лодок. Сеул отметил также, что новый ракетный тест был проеден Пхеньяном незадолго до возобновления его переговоров с США.

Днем ранее стало известно, что КНДР и США предварительно согласовали дату двусторонних переговоров. Стороны договорились снова провести консультации на рабочем уровне 5 октября.