Первая партия российских истребителей Су-30СМ должна поступить в Беларусь в ноябре, заявил министр обороны республики Андрей Равков.

«Договор, который был подписан в 2017 году (на поставку Су-30СМ — ИФ) вступил в силу, началось его финансирование, и поставки первых четырех самолётов Су-30СМ ожидаются в ноябре этого года», — сказал Равков журналистам в среду в Минске.

Летом 2017 года в белорусском военном ведомстве сообщили, что Беларусь закупит у России партию истребителей Су-30СМ в целях обновления парка боевых летательных аппаратов — заключен контракт. Всего, информировали в министерстве, планируется приобрести 12 самолетов. При этом там не указали цену контракта.

В 2018 году министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что Россия из-за эмбарго на детали пока не может поставить в республику истребители Су-30СМ — поставки могут быть осуществлены в 2019 году.

«Контракт (на поставку Су-30СМ — ИФ) подписан на отлагательных условиях. Пока РФ не в состоянии поставить нам эти самолеты, потому что есть определенные сложности с поставками запасных частей, находящихся под эмбарго. Это не секрет», — сказал тогда Равков.

По его словам, российская сторона проводит локализацию самолета — «к 2019 году они (РФ — ИФ) обещали, что это будет чисто российская машина, и тогда мы можем приступить к исполнительной части контракта».

Истребители Су-30СМ поколения «4+» разработаны компанией «Сухой», серийно производятся на Иркутском авиазаводе корпорации «Иркут».

Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.