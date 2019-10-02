Целый ряд специалистов на протяжении очень долгих лет продолжает выступать с заверениями о том, что данный продукт является очень вредным. Более того, якобы, именно он привёл к повышенной смертности в США.

Однако, сейчас появились достаточно авторитетные учёные, которые опровергают эти мифы. По их утверждению, красное мясо совершенно не вредит здоровью человека. Естественно, если не употреблять его в чрезмерных количествах.

Американцы, участвующие в Межправительственной группе, занимающейся климатическими изменениями и проблемами землепользования, пришли к выводу о том, что на состоянии здоровья очень отрицательно сказывается, если потреблять говядину или переработанное красное мясо. Якобы, это является основным фактором того, что в США возросла смертность населения.

В то же время уже появился и целый ряд учёных утверждающих, что данное предположение является совершенно ошибочным. Они доказывают абсолютно обратное.

По их мнению, сокращать потребление красного мяса нет никакой необходимости. В этом учёные исходят из того, что при таком уровне потребления данного продукта, который сейчас имеют американцы, нет совершенно никакого смысла в том, чтобы они себе в этом отказывали.

В масштабных исследованиях принимал участие 54 тысячи человек, не ограничивавших себя в питании. По его итогам не было обнаружено ни единой связи между тем, сколько они потребляли красного мяса (в том числе переработанного) и тем, насколько у них возрастали сердечные болезни, рак или же диабет.

А вот к тем, кто предпочитает пользоваться вегетарианским столом, вопросов оказалось намного больше. Учёные полагают, что такое питание приносит чрезвычайно мало пользы организму для его развития.

Таким образом, налицо разница во мнениях целых групп достаточно авторитетных учёных. Практикующие врачи оказались в настоящем тупике.

Если ранее они запрещали своим пациентам употреблять стейки и бургеры, чтобы это плохо не повлияло на их самочувствие, то теперь оказались на распутье.

В определённом фаворе оказались те, которые опровергали подобное предположение и советовали своим клиентам не отказываться от красного и переработанного мяса.

Таким образом, ситуация стала, по настоящему, патовой.

Фактом является лишь то, что США каждый год тратит на лечение сердечно-сосудистых заболеваний около 315 миллиардов долларов.

Ранее бытовало мнение о том, что данная сумма сможет возрасти до 2035 года до 800 миллионов, если американцы резко не сократят потребление красного мяса.

Однако, последние исследования доказывают, что красное мясо значительно полезней растительных источников белка. Его в нём не только больше, но он является и самым полезным.