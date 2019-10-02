Хиллари Клинтон считает самыми бесстрашными решениями участие в выборах и сохранение брака.

Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рассказала, какие два поступка считает самыми отважными в ее жизни. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CNN, которое было опубликовано 1 октября.

«Думаю, самая смелая вещь, которую я когда-либо делала, − это принять решение остаться в браке. В обществе, политике − баллотироваться в президенты», − заявила она.

Напомним, в 1993 году супруг Хиллари Билл Клинтон стал 42-м президентом США. В 1998 году общественности стало известно о его сексуальных отношениях со стажеркой Белого дома Моникой Левински. В разгар скандала главе государства едва удалось избежать импичмента.