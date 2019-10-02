1 октября в 13.15 в оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облисполкома позвонила местная жительница. Она сообщила, что неизвестный сорвал с плеча пожилой женщины сумочку и скрылся, сообщается в Telegram-канале МВД.

Гомельские правоохранители прибыли на место происшествия. На скамейке сидела пенсионерка, 1938 года рождения, инвалид по зрению, и женщина, которая звонила на линию 102. Звонившая рассказала о том, что молодой человек присел на скамейку рядом с бабушкой, отстегнул шлейку сумочки, схватил ее и убежал.

Оперативники просмотрели записи ближайшей камеры наблюдения. Неизвестный попал в объектив, но распознать его было практически невозможно. По приметам его задержали на привокзальной площади областного центра. На плече висела похищенная сумка.

Задержанный оказался уроженцем Брагинского района, 1995 года рождения, ранее судимый за кражу и хулиганство.

В настоящее время с ним работают следователи.